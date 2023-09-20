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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Скопление силовиков в Ростове объяснили рейдом по проверке мигрантов

Скопление силовиков в Ростове-на-Дону объяснили рейдом по проверке мигрантов
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Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Большое количество силовиков в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону связано с проведением мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

«Идет проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия. Отработка в жилом секторе», — сказал собеседник агентства.

Как пишет 161.ru по ссылкой на очевидцев, улицу Оганова заблокировали десятки силовиков. Вдоль дороги стоят машины ДПС, грузовики и фургоны МВД и Росгвардии. Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что поводом стал конфликт между выходцами из Азербайджана и местными армянами.

Накануне Минобороны Азербайджана начало «антитеррористические мероприятия» в непризанной Нагорно-Карабахской республике с преимущественно армянским населением. В Армении назвали действия азербайджанских военных агрессией. По последним данным властей Карабаха, в результате обстрелов в регионе погибли 32 человека, более 200 получили ранения.

В Ереване у правительства Армении, посольства России и представительства ООН собрались протестующие, требующие принять меры для прекращения военных действий. 20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев, разоружении армии республики и выводе оставшихся армянских военных.

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Ростов-на-Дону полиция Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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