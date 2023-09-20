При обстреле белгородского села Максимовка пострадала женщина

Белгородский губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Максимовки

Фото: vvgladkov / Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли из ствольной артиллерии село Максимовка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, «есть прямое попадание в частный жилой дом». В результате повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала хозяйка этого дома — в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, от госпитализации она отказалась.

Еще один жилой дом получил незначительные повреждения: выбиты окна и повреждены фронтоны. В результате обстрела также повреждена линия электропередачи, без света остались села Поповка, Максимовка и Бершаково.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Шебекинский округ подвергался атакам в течение всей российской спецоперации, однако в конце весны интенсивность обстрелов усилилась. В связи с этим власти начали добровольную эвакуацию жителей. В начале июля власти решили начать постепенное возвращение жителей округа домой, но затем этот процесс приостановили из-за новых обстрелов. В Шебекино идут восстановительные работы.