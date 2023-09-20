При обстреле белгородского села Максимовка пострадала женщина
Вооруженные силы Украины обстреляли из ствольной артиллерии село Максимовка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, «есть прямое попадание в частный жилой дом». В результате повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала хозяйка этого дома — в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, от госпитализации она отказалась.
Еще один жилой дом получил незначительные повреждения: выбиты окна и повреждены фронтоны. В результате обстрела также повреждена линия электропередачи, без света остались села Поповка, Максимовка и Бершаково.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.
Шебекинский округ подвергался атакам в течение всей российской спецоперации, однако в конце весны интенсивность обстрелов усилилась. В связи с этим власти начали добровольную эвакуацию жителей. В начале июля власти решили начать постепенное возвращение жителей округа домой, но затем этот процесс приостановили из-за новых обстрелов. В Шебекино идут восстановительные работы.
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