В Мексике остановили движение 60 поездов из-за роста числа нелегалов

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Крупнейший оператор железных дорог Мексики компания Ferromex приостановила движение грузовых поездов на 60 направлениях из-за роста числа нелегальных мигрантов, которые пользуются этим видом транспорта для передвижения. Об этом компания объявила в X (ранее — Twitter).

«Учитывая заметное увеличение числа мигрантов, сконцентрированных в различных регионах страны, и серьезный риск, который представляет для их безопасности использование грузовых поездов, компания Ferromex на текущий момент временно задержала 60 поездов», — сказано в заявлении.

Все поезда, по информации перевозчика, следовали в направлении северной границы страны. С севера Мексика граничит с Соединенными Штатами.

Число нелегалов, использующих грузовые поезда для передвижения, резко возросло в последние дни, отметили в Ferromex. Компания выявила как минимум 2,3 тыс. таких нарушителей.

В начале сентября The Washington Post писала со ссылкой на данные пограничной службы США, что в августе сотрудники ведомства задержали рекордное количество жителей Мексики, которые пытались пересечь границу вместе с семьями. За месяц пограничники задержали не менее 91 тыс. мигрантов из этой категории.

В целом число задержанных нелегальных мигрантов на границе с Мексикой выросло более чем на 30% в течение двух месяцев после резкого падения в мае и июне. В августе пограничная служба задержала более 177 тыс. нелегальных мигрантов на границе с Мексикой по сравнению со 132,6 тыс. в июле и 99,5 тыс. в июне.

Представитель Министерства внутренних дел США Эрин Хитер говорила газете, что власти принимают меры, чтобы замедлить приток нелегальных мигрантов в страну. В частности, администрация США расширяет возможности легального въезда, ужесточает ответственность за незаконное пересечение границы и наращивает число депортационных рейсов.