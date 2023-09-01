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WP узнала о рекорде по числу пытавшихся пробраться в США семей из Мексики

WP: рекордное число семейных мигрантов из Мексики пытались перейти границу с США
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В августе 2023 года пограничная служба США задержала рекордное количество семейных мигрантов из Мексики. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные службы, полученные изданием.

Всего за этот месяц пограничники задержали не менее 91 тыс. мигрантов из этой категории. Это больше, чем предыдущий рекорд в 84 486 человек, установленный в мае 2019 года при администрации президента Дональда Трампа.

Семьи стали самой крупной демографической группой мигрантов, пересекшей границу в августе, обойдя одиноких взрослых впервые с момента вступления президента Джо Байдена в должность в январе 2021 года, указывает WP.

Люди, пересекающие границу Соединенных Штатов без визы или других документов, подтверждающих их право на въезд в страну, по закону должны быть задержаны сотрудниками Таможенной и пограничной службы США.

Члены одной семьи, в том числе дети, учитываются как семейные мигранты, в отличии от тех взрослых, которые пытаются пересечь границу с США в одиночку. При этом Министерство внутренней безопасности США считает членами одной семьи только тех, чьи родственные связи подтверждены документально. Дети, которые пересекают границу не с родителями или законными опекунами, а в сопровождении других родственников, учитываются как «несовершеннолетние без сопровождения». Условия их содержания и выдворения из США неоднократно становились предметом общественной дискуссии в США и одним из пунктов предвыборных дебатов.

В целом число задержанных нелегальных мигрантов на границе с Мексикой выросло более чем на 30% в течение двух месяцев после резкого падения в мае и июне. В августе пограничная служба задержала более 177 тыс. нелегальных мигрантов на границе с Мексикой по сравнению с 132 652 в июле и 99 539 в июне.

Для сравнения, согласно данным Таможенной и пограничной службы США, всего в 2022 году на границе с Мексикой задержали 2,3 млн нелегальных мигрантов (из них семейных — 23,6%, дети без сопровождения — 6,3%), в 2021-м — 1,7 млн (27,6% семейных, детей без сопровождения взрослых — 8,4%).

В 2020 году, когда в разгаре была пандемия коронавирусной инфекции, на границе с Мексикой задержали 458 тыс. человек (15,5% — семейные, 7,26% — дети без сопровождающих лиц). В 2019 году на границе Мексики и США задержали 997,5 тыс. нелегальных мигрантов, из них более половины — 53,9% — семейные мигранты, 8,2% — несовершеннолетние без сопровождающих лиц.

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Новые данные за 2023 год будут подготовлены пограничной службой через месяц, уточняет издание.

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает меры, чтобы замедлить приток нелегальных мигрантов в страну, расширяя легальные возможности въезда в США, а также ужесточая ответственность за несанкционированный переход границ, заявила газете представитель Министерства внутренних дел Эрин Хитер.

По ее словам, в августе правительство увеличило количество депортационных рейсов с семьями мигрантов, а с мая вернула на родину более 17 тыс. родителей и детей.

Теги
Мексика США нелегальные мигранты
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