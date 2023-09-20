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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы при обстреле села Головчино повредили 4 дома, машину и минитрактор

Гладков: взрывы при обстреле Головчино повредили 4 дома, машину и мини-трактор
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Утром 20 сентября под обстрел с украинской стороны попало село Головчино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях, одном автомобиле и мини-тракторе», — написал глава региона.

В результате взрывов, количество которых Гладков на назвал, было нарушено электроснабжение одного из домов.

Местные власти продолжают обход домов.

Головчино находится в Грайворонском городском округе в 10 км от границы с Украиной.

Гладков 17 сентября сообщил, что в том же округе было обстреляно село Козинка. Тогда повреждения получили два частных дома.

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Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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