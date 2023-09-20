Взрывы при обстреле села Головчино повредили 4 дома, машину и минитрактор
Утром 20 сентября под обстрел с украинской стороны попало село Головчино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях, одном автомобиле и мини-тракторе», — написал глава региона.
В результате взрывов, количество которых Гладков на назвал, было нарушено электроснабжение одного из домов.
Местные власти продолжают обход домов.
Головчино находится в Грайворонском городском округе в 10 км от границы с Украиной.
Гладков 17 сентября сообщил, что в том же округе было обстреляно село Козинка. Тогда повреждения получили два частных дома.
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