Гладков: взрывы при обстреле Головчино повредили 4 дома, машину и мини-трактор

Взрывы при обстреле села Головчино повредили 4 дома, машину и минитрактор

Фото: Яндекс.Карты

Утром 20 сентября под обстрел с украинской стороны попало село Головчино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях, одном автомобиле и мини-тракторе», — написал глава региона.

В результате взрывов, количество которых Гладков на назвал, было нарушено электроснабжение одного из домов.

Местные власти продолжают обход домов.

Головчино находится в Грайворонском городском округе в 10 км от границы с Украиной.

Гладков 17 сентября сообщил, что в том же округе было обстреляно село Козинка. Тогда повреждения получили два частных дома.