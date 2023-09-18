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В Белгороде подожгли инсталляцию с буквой Z

Мэр Демидов: в Белгороде ночью подожгли инсталляцию с буквой Z
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В Белгороде подожгли инсталляцию с буквой Z
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В Белгороде ночью подожгли инсталляцию с буквой Z и окантовкой в цветах георгиевской ленты. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его данным, конструкцию, расположенную возле проспекта Ватутина, подожгли около 0:29 по местному времени (совпадает с мск). Как рассказал Демидов, камера видеонаблюдения зафиксировала машины, которые «останавливались и пытались помочь». Мэр поблагодарил жителя города, который начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия экстренных служб.

Глава Белгорода утверждает, что инсталляция «практически не пострадала». Он пообещал, что ее приведут в порядок в ближайшее время. Запись с камеры с моментом поджога передали в полицию, поджигателя ищут.

В пресс-службе управления МЧС по Белгородской области рассказали РБК, что сообщение о пожаре на проспекте Ватутина поступило в экстренные службы в 0:34 по местному времени. Пожар потушили до прибытия подразделения пожарно-спасательной части. «Огнем повреждена буква на площади 1 кв. м», — сообщили в МЧС.

Видео поджога опубликовали несколько белгородских телеграм-каналов, в том числе «Белгород № 1». На кадрах с камеры видно, как человек, идущий по улице, подходит к конструкции сзади, через несколько секунд вспыхивает пламя. После этого человек убегает.

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Через некоторое время пламя стихает, конструкция дымится. После этого у инсталляции останавливается черный автомобиль: водитель выходит, достает что-то из багажника и, судя по всему, пытается потушить пожар. Затем к конструкции подъезжают еще один легковой автомобиль и пожарная машина.

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