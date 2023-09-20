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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев назвал Блинкену условие прекращения операции в Нагорном Карабахе

Алиев назвал условием прекращения операции в Нагорном Карабахе разоружение армян
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В разговоре с Блинкеном Алиев назвал причины начатой в Карабахе операции и заявил, что та прекратится, если военные в регионе сложат оружие. Армения назвала ее «широкомасштабной агрессией» против жителей Карабаха
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 сентября провел переговоры с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. В частности, он заявил, что начатая в тот же день «антитеррористическая» операция в непризнанном Нагорном Карабахе будет прекращена, если военные там сложат оружие. Об этом говорится в сообщении на сайте азербайджанского лидера.

Алиев назвал причинами операции обстрелы и диверсии со стороны армянских военных против азербайджанских, а также проведение в Карабахе «президентских выборов». «Эти действия <...> служат продолжением преднамеренных провокаций против суверенитета Азербайджана со стороны Армении и так называемой сепаратистской организации, созданной и поддерживаемой ими», — говорится в сообщении. Операция начата «для предотвращения таких провокационных и подстрекательских действий».

Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:oldhike / ТАСС

Армения и Азербайджан незадолго до начала боевых действий в Карабахе неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. В Ереване настаивают, что армянских военнослужащих нет на территории непризнанной республики.

Алиев утверждает, что в ходе боевых действий «уничтожаются только законные военные объекты», а атаки на «гражданское население и объекты инфраструктуры» исключены. При этом армянское население региона не раз приглашали к диалогу с Баку, но жители отказывались, заявил лидер Азербайджана.

Блинкен, как сказано в сообщении Госдепа, призвал Баку немедленно прекратить военные действия и вернуться к диалогу, в том числе с представителями населения Нагорного Карабаха. Отмечается, что Алиев выразил готовность к таким действиям.

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Госсекретарь также провел переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, которому заявил, что Вашингтон поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении, и сообщил о призывах к Баку прекратить операцию. На сайте Пашиняна сказано, что они с Блинкеном также говорили о «необходимости использования международных механизмов для деэскалации».

Ереван после начала операции Баку заявил, что Азербайджан развязывает «широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, чтобы довести до завершения свою политику этнических чисток». Пашинян утверждает, что Армению пытаются вовлечь в военный конфликт с Азербайджаном, а потому Еревану не нужно предпринимать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» действий. На фоне этих событий в Армении начались протесты против премьера, митингующие также блокировали здание посольства России.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, в ходе боевых действий пострадали не менее 35 мирных жителей, в том числе 13 детей. Среди гражданского населения также семь жертв, в том числе два ребенка. Всего же погибло не менее 27 человек.

Россия призвала стороны конфликта «остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Азербайджан Нагорный Карабах Армения Ильхам Алиев Энтони Блинкен
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