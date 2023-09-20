Два человека погибли из-за взрыва газа в доме в Балашихе
Два человека погибли и еще двое пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил источник РБК в МЧС и подтвердил источник «Интерфакса». Позже о двух погибших сообщили в МЧС.
Взрыв произошел на четвертом этаже в доме № 10 на улице Октябрьской. В результате обрушились третий и четвертый этажи. Последствия взрыва ликвидируют 54 человека и 20 единиц техники.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, помимо третьего и четвертого обрушился также пятый этаж, повреждено не менее десяти квартир. На место происшествия выехал вице-губернатор по безопасности.
Прокуратура Подмосковья начала проверку. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК).
Телеграм-канал SHOT пишет, что среди пострадавших есть женщина и ее ребенок. Под завалами находятся еще минимум два человека. По данным Baza, их несколько, спасатели пытаются до них добраться.
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