Минобороны: над Белгородской и Орловской областями сбили два дрона

Силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Орловской областями

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вечером 19 сентября российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника: один — над Белгородской, другой — над Орловской областью, сообщило Министерство обороны России.

О последствиях в сообщении не говорится.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Шебекино. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Власти Орловской области не комментировали произошедшее.

После начала военной операции власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников. Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число таких случаев превысило 500.

Чаще всего украинские дроны атаковали Белгородскую область. В последний раз — 18 сентября, тогда система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино. Глава региона сообщил о повреждении линий электропередачи, пострадавших не было.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 17 сентября сообщал о падении дрона в Орле. Беспилотник упал на нежилое здание, о пострадавших не сообщалось. В МЧС рассказали «Известиям», что в Орле загорелась нефтебаза. Как утверждало издание, нефтебаза была повреждена в результате падения дрона, которым ВСУ пытались атаковать регион.