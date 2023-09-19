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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении пообещали применить меры для поддержания конституционного строя

СНБ Армении: любые дестабилизирующие действия будут нейтрализованы
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении пообещала принять все меры для нейтрализации любых действий, направленных на дестабилизацию внутренней безопасности.

«Служба национальной безопасности Республики Армения примет предусмотренные законом эффективные меры для сохранения конституционного строя страны, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность», — говорится в заявлении службы.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Баку обвинил Вооруженные силы Армении в усилении боевых позиций в регионе, а также в систематических обстрелах азербайджанских позиций. Власти Армении назвали это ложью. В ходе первого дня операции погибли 25 человек.

Вечером в центре Еревана стали собираться люди. Обстановка у здания правительства Армении на площади Республики стала накаляться, были применены светошумовые гранаты.

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