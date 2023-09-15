Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Сочи

Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Канал опубликовал фото политиков, на котором те сидят в креслах друг напротив друга и общаются.

Президент Белоруссии прибыл в Сочи для встречи с Путиным накануне.

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