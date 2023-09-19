Кремль заявил о контактах миротворцев в Карабахе с обеими сторонами
Находящийся в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент находится в контакте с обеими сторонами конфликта, обострившегося после объявления Азербайджаном контртеррористической операции.
Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Они находятся в непосредственном контакте со сторонами. Все контакты главным образом идут по линии военных», — ответил Песков на просьбу рассказать, что известно о состоянии миротворческой миссии.
Пресс-секретарь добавил, что Москва не располагает информацией о том, что происходящее может угрожать жизни российских миротворцев.
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