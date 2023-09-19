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Кремль заявил о контактах миротворцев в Карабахе с обеими сторонами

Песков: миротворцы в Карабахе контактируют с обеими сторонами
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Находящийся в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент находится в контакте с обеими сторонами конфликта, обострившегося после объявления Азербайджаном контртеррористической операции.

Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они находятся в непосредственном контакте со сторонами. Все контакты главным образом идут по линии военных», — ответил Песков на просьбу рассказать, что известно о состоянии миротворческой миссии.

Пресс-секретарь добавил, что Москва не располагает информацией о том, что происходящее может угрожать жизни российских миротворцев.

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