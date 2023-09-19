 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе Политика, 15:15
Последствия взрывов у жилых домов в Карабахе. Видео Политика, 15:14
Зеленые горизонты БРИКС: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 15:11
Минобороны сообщило о сбитом украинском штурмовике Су-25 Политика, 15:10
Футболист «Спартака» рассказал о предложении из итальянского клуба Спорт, 15:08
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 15:08
Блокадникам и участникам обороны Ленинграда выплатят по ₽50 тыс. Общество, 14:58
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
The Times связала «автора плана переворота» в Грузии с разведкой Украины Политика, 14:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:51
«Куньлунь» прервал серию поражений в КХЛ благодаря 56 сейвам голкипера Спорт, 14:50
Умер бывший вице-премьер РСФСР академик Чичканов Политика, 14:50
Украина пригрозила запретить часть импорта из Венгрии и Польши Политика, 14:44
В Citi сообщили о медвежьих настроениях в высокотехнологичном секторе Инвестиции, 14:43
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Баку заявили о поддержке операции в Карабахе турецким Минобороны

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили военную операцию в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по телефону обсудил с турецким коллегой Яшаром Гюлером ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе разговора Гасанов проинформировал турецкого коллегу о проводимых в Карабахском регионе Азербайджана локальных антитеррористических мероприятиях», — сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Гюлер, в свою очередь, заявил, что «Турция сегодня, как и всегда, стоит рядом с Азербайджаном».

«Антитеррористические мероприятия» в Карабахе также обсудили начальники Генштабов Азербайджана и Турции Керим Велиев и Метин Гурак.

Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. В ведомстве назвали ее целью восстановление «конституционного строя». В Минобороны подчеркнули, что не обстреливают гражданские объекты, «из строя выводятся только легитимные военные цели».

Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян написал в своем телеграм-канале, что в Карабахе «начался массированный артобстрел». Карабахский телеграм-канал Re: piblic of Artsakh сообщает, что азербайджанские военные обстреливают окрестности Степанакерта, в городе звучит воздушная тревога, связь работает с перебоями.

Читайте на РБК Pro
Депопуляция в России ударит по рынку жилья. Что будет через 10 лет
Как действовать в условиях хаоса — готовые управленческие модели
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские миротворцы в Карабахе продолжают выполнять свои функции. Она призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию. Захарова добавила, что Россия не получала от Турции официальных предложений провести четырехстороннюю встречу по армяно-азербайджанскому урегулированию.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Азербайджан Турция Нагорный Карабах
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Армения заявила, что Россия не предупреждала об операции Азербайджана
Политика
Ереван назвал ложью сообщения о частях армянской армии в Карабахе
Политика
Захарова сообщила о контактах с Баку после начала операции в Карабахе
Политика