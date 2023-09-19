В Баку заявили о поддержке операции в Карабахе турецким Минобороны

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по телефону обсудил с турецким коллегой Яшаром Гюлером ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе разговора Гасанов проинформировал турецкого коллегу о проводимых в Карабахском регионе Азербайджана локальных антитеррористических мероприятиях», — сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Гюлер, в свою очередь, заявил, что «Турция сегодня, как и всегда, стоит рядом с Азербайджаном».

«Антитеррористические мероприятия» в Карабахе также обсудили начальники Генштабов Азербайджана и Турции Керим Велиев и Метин Гурак.

Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. В ведомстве назвали ее целью восстановление «конституционного строя». В Минобороны подчеркнули, что не обстреливают гражданские объекты, «из строя выводятся только легитимные военные цели».

Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян написал в своем телеграм-канале, что в Карабахе «начался массированный артобстрел». Карабахский телеграм-канал Re: piblic of Artsakh сообщает, что азербайджанские военные обстреливают окрестности Степанакерта, в городе звучит воздушная тревога, связь работает с перебоями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские миротворцы в Карабахе продолжают выполнять свои функции. Она призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию. Захарова добавила, что Россия не получала от Турции официальных предложений провести четырехстороннюю встречу по армяно-азербайджанскому урегулированию.