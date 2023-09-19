Новая операция Азербайджана в Карабахе. Спецэфир телеканала РБК

В Нагорном Карабахе — новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. В Баку потребовали вывести из региона армянские войска и отправить в отставку правительство непризнанной республики. В Ереване в ответ заявили, что армянских военных в регионе нет.

Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня по всей линии соприкосновения.

