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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Новая операция Азербайджана в Карабахе. Спецэфир телеканала РБК

Опубликованы кадры с новой операции Азербайджана в Карабахе
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Конфликт Армении и Азербайджана

В Нагорном Карабахе — новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. В Баку потребовали вывести из региона армянские войска и отправить в отставку правительство непризнанной республики. В Ереване в ответ заявили, что армянских военных в регионе нет.

Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня по всей линии соприкосновения.
 

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