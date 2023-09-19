 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе Политика, 15:15
Последствия взрывов у жилых домов в Карабахе. Видео Политика, 15:14
Зеленые горизонты БРИКС: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 15:11
Минобороны сообщило о сбитом украинском штурмовике Су-25 Политика, 15:10
Футболист «Спартака» рассказал о предложении из итальянского клуба Спорт, 15:08
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 15:08
Блокадникам и участникам обороны Ленинграда выплатят по ₽50 тыс. Общество, 14:58
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
The Times связала «автора плана переворота» в Грузии с разведкой Украины Политика, 14:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:51
«Куньлунь» прервал серию поражений в КХЛ благодаря 56 сейвам голкипера Спорт, 14:50
Умер бывший вице-премьер РСФСР академик Чичканов Политика, 14:50
Украина пригрозила запретить часть импорта из Венгрии и Польши Политика, 14:44
В Citi сообщили о медвежьих настроениях в высокотехнологичном секторе Инвестиции, 14:43
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Баку заявили о гуманитарных коридорах для выхода из Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана: для эвакуации из Карабаха созданы гуманитарные коридоры
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Для эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах, а также в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания», — добавили в ведомстве.

Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года. Взрывы слышны в Степанакерте и других городах региона.

«В рамках [антитеррористических] мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», — заявили в военном ведомстве.

Ереван обратился к членам Совета Безопасности ООН, а также к российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Нагорном Карабахе, с просьбой предпринять «четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана».

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва проводит консультации, в том числе и с Баку, по итогам которых будет выпущено заявление.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
Материалы по теме
Азербайджан заявил о намерении мирно решить конфликт в Карабахе
Политика
Кремль отметил рост напряженности между Арменией и Азербайджаном
Политика
Лавров опроверг, что Россия «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану
Политика