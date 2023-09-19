В Баку заявили о гуманитарных коридорах для выхода из Нагорного Карабаха

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Для эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах, а также в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания», — добавили в ведомстве.

Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года. Взрывы слышны в Степанакерте и других городах региона.



«В рамках [антитеррористических] мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», — заявили в военном ведомстве.

Ереван обратился к членам Совета Безопасности ООН, а также к российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Нагорном Карабахе, с просьбой предпринять «четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана».

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва проводит консультации, в том числе и с Баку, по итогам которых будет выпущено заявление.