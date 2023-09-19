Захарова сообщила о контактах с Баку после начала операции в Карабахе

Мария Захарова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Россия проводит переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с властями Азербайджана, по их итогам российский МИД сделает заявление. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова на брифинге.

«Сейчас у нас идут контакты, в том числе и с азербайджанской стороной. Думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии Министерства иностранных дел», — заявила Захарова в ответ на вопрос РБК.

Комментируя заявление премьер-министра Армении о том, что российский миротворческий контингент не справился с задачей в Нагорном Карабахе, Захарова заявила, что в Москве «видели разные заявления Еревана».

«7 октября 2020 года премьер-министр Армении заявил, что Карабах не может и не будет в составе Азербайджана, это уже исключено, 100%», — конец цитаты. А потом он заявил другое, так что, думаю, наверное, и с этим заявлением так же», — сказала она.

Захарова призвала стороны конфликта «выполнять все то, о чем договорились, не провоцировать ситуацию, работать на успокоение, урегулирование, быть ответственными в плане выполнения взятых на себя обязательств».

Минобороны Азербайджана ранее заявило о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе. В ведомстве назвали ее целью восстановление «конституционного строя». В Минобороны подчеркнули, что не обстреливают гражданские объекты, «из строя выводятся только легитимные военные цели»: «передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения».

В Минобороны Армении в свою очередь заявили, что «Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе». «По состоянию на 14:00 [13:00 мск] ситуация на границах Республики Армения относительно стабильная», — сообщили в ведомстве.

Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян написал в своем телеграм-канале, что в Карабахе «начался массированный артобстрел».

Карабахский телеграм-канал Re: piblic of Artsakh сообщает, что азербайджанские военные обстреливают окрестности Степанакерта, в городе звучит воздушная тревога, связь работает с перебоями.

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