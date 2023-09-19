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Венгрия решила проверить армию крупнейшими за последние годы учениями

Венгрия проведет крупнейшие военные учения из-за ситуации на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Вооруженные силы Венгрии проведут крупнейшие за несколько лет учения из-за конфликта на Украине, сообщил глава Генерального штаба ВС Венгрии Габор Беренди в интервью Magyar Nemzet.

«В ноябре мы проведем учения гораздо более широкого спектра, в ходе которых мы не только проведем военные маневры в восьми точках страны, но и оценим, как венгерские силы обороны и гражданская администрация могут сотрудничать», — сказал он.

По словам Беренди, подобные учения проводились при постройке пограничного забора в 2015 году, «который пришлось построить из-за миграционного давления». Тогда венгерские силы обороны получили задачу по охране границы.

«Их пришлось развернуть от тройной сербско-румынско-венгерской границы до австрийской границы, расформировать, перебросить большое количество войск, наладить логистику и связь», — сказал глава Генштаба.

Из-за конфликта на Украине венгерскую армию «пришлось встряхнуть», отметил Беренди. «Нужно было изменить обучение и боеготовность, чтобы иметь подготовленную, отзывчивую и хорошо оснащенную армию», — сказал он. Глава Генштаба подчеркнул, что Венгрия «на стороне мира» в этом конфликте.

В Венгрии проходит реформа армии. В начале 2023 года в отставку были отправлены сотни высокопоставленных военачальников.

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В соответствии с планом, утвержденным в 2016 году, Венгрия также планирует заменить технику и вооружение советской эпохи более современными, включая израильскую систему ПВО «Железный купол» и немецкие танки Leopard.

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