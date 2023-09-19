Дания пообещала передать Украине еще 45 танков

Танк Leopard 1 (Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Global Look Press)

Власти Дании планируют передать Украине еще 45 танков, сообщает Berlingske.

По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, танки закупят в сотрудничестве с другими странами. В частности, Украине планируют передать еще 30 Leopard 1, а также 15 Т-72. «Это танки, к которым украинцы уже привыкли», — отметил глава Минобороны.

Дания передает Т-72 впервые. По словам Поульсена, у Минобороны Украины уже есть опыт применения таких танков, поэтому украинским военным не нужно обучаться их использованию в отличие от Leopard 1.

Германия, Нидерланды и Дания в начале февраля вместе договорились поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, десять машин уже прибыли на Украину. Танки такого типа выпускались в Германии в 1960-х. Это один из первых послевоенных немецких танков.



В большинстве стран, куда поставлялись машины, их уже вывели из активной эксплуатации и сняли с вооружения. В конце августа The New York Times писала, что в Германии во время обучения украинских солдат управлению танками Leopard 1A5 возникли сложности с поиском инструкторов.

Властям Дании пришлось обратиться в музеи за образцами танков для обучения украинских военных. Три учреждения выделили для этих целей шесть исправных машин, «чтобы обучение украинцев могло начаться немедленно». Датская армия была самым последним оператором Leopard 1A5 и вывела из эксплуатации последний танк в 2005 году, в конечном счете заменив эту модель более тяжелым Leopard 2. На складах хранятся почти 100 машин, однако они находятся в худшем, чем музейные образцы, состоянии.

Россия осуждает поставки вооружения Киеву западными странами. Президент Владимир Путин говорил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине, а поставки новых вооружений не смогут изменить ход специальной военной операции.