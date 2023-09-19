ФТС назвала главный источник доходов бюджета после нефти и газа
Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа, сообщил в интервью «РИА Новости» врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
«У нас экспорт АПК (агропромышленного комплекса. — РБК) хорошо растет. Президент об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Наверно, это основные», — сказал Давыдов.
Он добавил, что основные покупатели российского зерна — это Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан. По его словам, эти страны уже можно назвать «традиционными рынками».
Давыдов подчеркнул, что рост экспорта продукции АПК составляет «порядка 70% в весовом выражении», а в стоимостном — поменьше из-за «конъюнктуры цен».
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее говорил, что в 2022–2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) Россия поставила на внешние рынки 60 млн т зерна. По его словам, Россия с 2020 года сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, а в 2022 году объем поставок продукции АПК за рубеж составил $41,6 млрд. При этом экспорт зерна из России в 2021–2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, а в 2020–2021 году — 49 млн т.
Президент России Владимир Путин говорил, что в 2022 году индекс сельхозпроизводства составил 110,2%, было собрано почти 158 млн т урожая, что является рекордом в современной истории России.
Прогноз по сбору зерна в России в 2023 году может быть скорректирован в большую сторону, отмечал Патрушев. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу.
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