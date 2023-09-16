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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил о введении Россией порога цен на экспортную пшеницу

Bloomberg: Россия вводит порог минимальной цены на экспорт пшеницы
Сюжет
Военная операция на Украине
Российский экспорт пшеницы достиг рекордных показателей, снизив цены на мировых рынках до минимума за три года. Как пишет Bloomberg, на этом фоне российские власти обсуждают введение минимальной цены на на пшеницу
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Второй подряд рекордный урожай пшеницы в России укрепляет ее позиции как «экспортера № 1» и одновременно ослабляет ценовое давление, вызванное военной операцией на Украине, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, с начала года Москва рекордно нарастила экспорт продовольствия на мировые рынки, в то время как украинские порты остаются заблокированными. Это помогло снизить цены на пшеницу: в настоящее время цены на пшеницу находятся на рекордно низком уровне почти за три года.

Из данных Bloomberg следует, что с начала года (по август) Россия экспортировала рекордные 46,5 млн т пшеницы, следом идет ЕС с 34,3 млн т, затем Канада (24,2 млн т), Австралия (20 млн т), США (19 млн т) и Аргентина (12,5 млн т).

Поскольку избыток предложения снижает цены, Россия пытается использовать свое доминирующее положение, утверждают источники Bloomberg. По их словам, российские власти пытаются ввести неофициальный нижний предел цен на экспорт, отказывая в выдаче экспортных документов для поставок при меньшей стоимости. Это вынуждает некоторых трейдеров пересматривать или даже отменять уже заключенные сделки, пишет агентство. В июне Bloomberg писал, что нижний порог цен весной и в начале лета находился в пределах $240 — $275 за тонну.

«Мы придерживаемся своих цен, которые продиктованы ростом издержек производства», — заявил Эдуард Зернин, глава Российского союза экспортеров зерна.

РБК направил запрос в Минсельхоз России.

По данным Bloomberg, это является еще одним признаком того, что Кремль стремится «ужесточить контроль над экспортом собственного зерна» и, следовательно, над мировым рынком. Так, Москва привлекает новых покупателей уже не в Европе, но в Африке и на Ближнем Востоке.

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Как указал старший экономист International Grains Council (IGC) Александр Каравайцев, несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно украинских поставок, «эти опасения более чем компенсируются обильными пшеничными полями России». «Постоянный рост российского экспорта и его конкурентоспособные цены стали основным фактором, влияющим на настроения экспортеров в ключевых странах в последние месяцы», — сказал он.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее говорил, что в 2022–2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) Россия поставила на внешние рынки 60 млн т зерна. По его словам, Россия с 2020 года сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, а в 2022 году объем поставок продукции АПК за рубеж составил $41,6 млрд. При этом экспорт зерна из России в 2021–2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, а в 2020–2021 — 49 млн т.

Кроме этого, Патрушев отмечал, что что прогноз по сбору зерна в России в 2023 году может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу.

Фьючерсные контракты на поставки пшеницы — Wheat (CBOT), — в настоящее время находятся на рекордно низком за 3 года уровне — в районе 600 USX (58,5 тыс. руб.). На максимумах после начала российской спецоперации на Украине они достигали почти 1300 USX (125,8 тыс. руб.).

По прогнозу Минсельхоза США, мировые поставки пшеницы в 2023–2024 годах снизятся на 3 млн т, до 793 млн т, из-за снижения производства в Канаде и Европе. Как сообщали в Argitel, доля России в мировой торговле составляет 23% при объеме производства 87,5 млн т, что значительно выше среднего показателя за последние пять лет.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Елена Сухорукова
пшеница урожай Россия Военная операция на Украине
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