«Ростех» в пять раз увеличит выпуск систем обнаружения беспилотников

В «Ростехе» пообещали в пять раз нарастить выпуск Системы контроля воздушного пространства

«Ростех» нарастит в пять раз выпуск новой Системы контроля воздушного пространства (СКВП), которая умеет противодействовать налетам беспилотников. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании «Высокоточные комплексы», которая входит в «Ростех».

Новая система способна обнаружить воздушные движущиеся цели с радиальной скоростью до 270 м/с, а также отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных дронов, определяя их тип, высоту и полета и расстояние. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий.

Ранее корпорация сообщала ТАСС, что СКВП может использоваться, в том числе, как элемент системы управления беспилотников для «решения проблем, связанных с транспортно-логистической деятельностью в чрезвычайных ситуациях». Впервые эта система была представлена в рамках форума «Армия-2022».