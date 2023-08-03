Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 02 авг, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 02 авг, 17:02
Сын Байдена заработал более $2 млн в «безостановочном загуле» Политика, 07:37
Чем запомнился легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон. Фотогалерея Спорт, 07:30 
«Ростех» в пять раз увеличит выпуск систем обнаружения беспилотников Технологии и медиа, 07:25
Глава петербургской биржи предложил отказаться от Brent при учете налогов Бизнес, 07:00
Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении ДСНВ Политика, 06:55
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье Общество, 06:30
Трамп созванивался с Пенсом на Рождество и Новый год ради «победы» Политика, 06:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Посол Китая заявил, что НАТО может спровоцировать холодную войну Политика, 06:08
Гусман сообщил об отмене церемонии награждения премии «Ника» в 2023 году Общество, 05:45
Россияне рассказали о любимых занятиях во время стояния в пробке Общество, 05:30
Секретарь СНБО заявил об отсутствии дедлайнов и графика наступления Киева Политика, 05:18
Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать Работино Политика, 05:14
Пожар на складах в Краснодаре локализовали на площади 400 кв. м Общество, 04:45
Технологии и медиа ,  
0 

«Ростех» в пять раз увеличит выпуск систем обнаружения беспилотников

В «Ростехе» пообещали в пять раз нарастить выпуск Системы контроля воздушного пространства

«Ростех» нарастит в пять раз выпуск новой Системы контроля воздушного пространства (СКВП), которая умеет противодействовать налетам беспилотников. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании «Высокоточные комплексы», которая входит в «Ростех».

Новая система способна обнаружить воздушные движущиеся цели с радиальной скоростью до 270 м/с, а также отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных дронов, определяя их тип, высоту и полета и расстояние. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий.

Ранее корпорация сообщала ТАСС, что СКВП может использоваться, в том числе, как элемент системы управления беспилотников для «решения проблем, связанных с транспортно-логистической деятельностью в чрезвычайных ситуациях». Впервые эта система была представлена в рамках форума «Армия-2022».

Теги
беспилотники Ростех
Материалы по теме
На Украине школьников обучат обращаться с дронами и оказывать медпомощь
Общество
В Севастополе взорвался сбитый ПВО беспилотник
Политика
Минобороны сообщило об ударе по цеху сборки беспилотников для ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter