На Камчатке пропала группа из шести туристов

Спасатели на Камчатке ищут группу пропавших туристов, они отправились в поход в составе шести человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Тургруппа была зарегистрирована в МЧС. В четверг, 14 сентября, туристы отправились по маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик. В назначенный день они должны были выйти на стоянку «Клешня», но этого не произошло, связь с ними пропала.

Для их поисков привели в готовности вертолет Ми-8 в Елизовском районе.

В конце августа два пожилых туриста пропали в Усть-Камчатском районе Камчатки. Мужчины 1951 и 1953 годов рождения отправились в поход на вулканы, перед этим они зарегистрировали свой маршрут в МЧС. Спасатели искали их в том числе с помощью беспилотников. В общей сложности сотрудники МЧС обследовали более 400 кв. км. В итоге туристов обнаружили спустя девять дней после пропажи, их заметили с вертолета Ми-8. Мужчин нашли обессиленными, их эвакуировали на вертолете и передали врачам.