МЧС: пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов нашли живыми

Пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов нашли живыми

Спасатели МЧС эвакуировали группу туристов из пяти человек, которые пропали во время сплава по реке Тыя в Бурятии, сообщается в телеграм-канале МЧС.

Уровень воды в реке поднялся, и туристы не смогли вернуться самостоятельно.

«Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск», — говорится в сообщении.

О пропаже туристической группы в в Северо-Байкальском районе Бурятии стало известно в ночь на 27 августа. Туристы сплавлялись по реке Тыя на двух катамаранах, их группа была зарегистрирована в МЧС.

В назначенное время группа не вышла с маршрута, после чего сотрудники МЧС начали поисково-спасательную операцию, в которой принимали участие пять человек и две единицы техники. К реке Тыя их доставили на вертолете Ми-8.