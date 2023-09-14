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На Камчатке спасатели нашли пропавших в конце августа туристов

На Камчатке спасатели нашли пропавших в конце августа пожилых туристов
Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю
Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Спасатели на Камчатке спасли двух пожилых туристов, которые пропали в Усть-Камчатском районе в конце августа. Об этом сообщило МЧС в телеграм-канале.

Мужчины 1951 и 1953 годов рождения отправились в поход на вулканы, перед этим они зарегистрировали свой маршрут в МЧС. В конце августа туристы пропали, спасатели искали их в том числе с помощью беспилотников. В общей сложности сотрудники МЧС обследовали более 400 кв. км: осмотрели туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания туристов и территории стоянок, облетели ледники.

В итоге туристов обнаружили спустя девять дней после пропажи, их заметили с вертолета Ми-8. Мужчин нашли обессиленными, их эвакуировали на вертолете и передали врачам.

Ранее камчатское управление МЧС сообщало, что туристы Александр Благуляк и Геннадий Кочкин пропали в районе Ключевской группы вулканов. Они вышли из поселка Ключи Усть-Камчатского района 4 августа.

Согласно зарегистрированному в МЧС маршруту, туристы должны были пройти через стоянку Подкова», ледник Богдановича, перевал Безымянный, перевал Толбачик, перевал Толуд. Планировалось, что они завершат маршрут на стоянке «Клешня» 5 сентября, но в назначенный день они не пришли. Последний раз мужчины выходили на связь 27 августа в районе ледника Богдановича.

13 сентября управление Следственного комитета по Камчатскому краю сообщило о гибели туриста во время восхождения на гору Николка в Мильковском районе. Во время похода он почувствовал недомогание и скончался. Вместе с ним на гору поднимался еще один мужчина, его состояние не уточняется

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Как рассказали в СК, мужчины не зарегистрировали свой маршрут в МЧС. Детали гибели туриста устанавливаются, ведомство начало доследственную проверку.

Теги
МЧС Камчатка туристы эвакуация пропажа пропажа туристов
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