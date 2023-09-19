МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 19 сентября
В Москве до 8 часов утра вторника 19 сентября ожидается сильный туман, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08 часов утра 19 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м», — говорится в сообщении.
Москвичам-водителям порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с середины текущей недели в Москве прогнозируется летняя погода. В четверг, 21 сентября, ожидается до плюс 20–24 градусов, в пятницу, 22 сентября, — до плюс 21–26 градусов. При этом в начале недели будет температура плюс 18–21 градус, местами возможны небольшие дожди, добавил синоптик.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире