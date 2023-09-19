МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 19 сентября

МЧС: в Москве до утра ожидается туман с ухудшением видимости от 200 до 500 м

В Москве до 8 часов утра вторника 19 сентября ожидается сильный туман, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08 часов утра 19 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м», — говорится в сообщении.

Москвичам-водителям порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с середины текущей недели в Москве прогнозируется летняя погода. В четверг, 21 сентября, ожидается до плюс 20–24 градусов, в пятницу, 22 сентября, — до плюс 21–26 градусов. При этом в начале недели будет температура плюс 18–21 градус, местами возможны небольшие дожди, добавил синоптик.