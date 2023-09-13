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Синоптик предсказал аномально теплую погоду в девяти регионах России

Вильфанд: аномально теплая погода ожидается в девяти регионах России

В ближайшие дни в Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Псковской областях, Карелии и других регионах России ожидается аномально теплая погода,. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Значительные аномалии, на 7 и более градусов выше нормы, прогнозируются в Архангельской области — тепло до плюс 20-21 градуса, в Ненецком автономном округе — до [плюс] 19 градусов, в Карелии, в Вологодской области — до [плюс] 21-22 градусов», — сказал он.

Кроме того, в Ленинградской области воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, а в Псковской области — до плюс 25 градусов, продолжил синоптик. В Калининградской области, по словам Вильфанда, ожидается до плюс 30 градусов тепла.

Также необычно теплая погода придет в Эвенкийский район Красноярского края, где воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. В Сахалинской области ожидается до плюс 23-26 градусов тепла, заключил собеседник агентства.

Теги
аномально теплая погода Роман Вильфанд Погода Гидрометцентр
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