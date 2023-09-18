 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Плату за аренду государственной земли в регионах определят по-новому Экономика, 00:00
В Харькове прозвучали взрывы в промзоне Политика, 18 сен, 23:55
Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Политика, 18 сен, 23:52
Украина пожаловалась в ВТО на запрет ввоза ее зерна в три страны ЕС Экономика, 18 сен, 23:50
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 18 сен, 23:22
Журналистку Прокопьеву оштрафовали по делу о дискредитации армии Политика, 18 сен, 23:20
Почему появляется защитная пигментация на лице и что с ней делать РБК и Вирсавия, 18 сен, 23:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минфин погасил евробонды на ₽297 млрд Финансы, 18 сен, 23:06
Турция поможет поставить 1 млн т российского зерна в Африку Политика, 18 сен, 22:46
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 18 сен, 22:39
РФС ответил на слова Чеферина об отстранении России до конца спецоперации Спорт, 18 сен, 22:25
Путин поручил рассмотреть квоты на электромобили в такси и каршеринге Политика, 18 сен, 22:14
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 18 сен, 22:12
«Динамо» забило «Спартаку» гол в стиле лакросс в победном дерби. Видео Спорт, 18 сен, 22:07
Политика ,  
0 

Журналистку Прокопьеву оштрафовали по делу о дискредитации армии

Суд в Псковской области оштрафовал журналистку Прокопьеву за дискредитацию армии

Псковский городской суд признал журналистку Светлану Прокопьеву (признана Минюстом иностранным агентом) виновной по делу о дискредитации армии и назначил ей штраф в размере 35 тыс. руб., сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

«Про решение я знаю. Штраф за интервью с Василием Жарковым, философом и политологом, дискредитацию армии нашли в моих вопросах. Буду ли платить, пока не решила, еще пооспариваем», — сообщила РБК Светлана Прокопьева.

РБК направил запрос в Псковский городской суд Псковской области.

Ранее Прокопьева работала на радио «Эхо Москвы в Пскове». В июле 2020 года суд обвинил ее в «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК). Расследование в отношении журналистки началось после того, как в ноябре 2018 года в рамках своей авторской программы на радио она высказалась о возможных причинах самоподрыва подростка на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. Прокопьева свою вину отрицала. В итоге ее приговорили к штрафу в 500 тыс. руб.

Журналистка уехала из России в марте 2022 года, сообщает Псковская лента новостей. В июне текущего года Минюст признал Прокопьеву иноагентом. Она сочла поводом для этого «фриланс на «Радио Свобода» (признано иноагентом) и назвала меру дискриминационной.

Читайте на РБК Pro
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
У каждой проблемы есть минимум десять решений. Как их разглядеть
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Сегодня пропущу: как сохранить мотивацию заниматься спортом
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
журналист Псковская область дискредитация армии штраф Эхо Москвы новости
Материалы по теме
Адвокат главы «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии
Политика
Главреда издания в Ростове обвинили в дискредитации после вручения медали
Политика
Сорвавшего с детей нашивки с Z мужчину обвинили в дискредитации ВС
Общество