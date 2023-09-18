Журналистку Прокопьеву оштрафовали по делу о дискредитации армии

Псковский городской суд признал журналистку Светлану Прокопьеву (признана Минюстом иностранным агентом) виновной по делу о дискредитации армии и назначил ей штраф в размере 35 тыс. руб., сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

«Про решение я знаю. Штраф за интервью с Василием Жарковым, философом и политологом, дискредитацию армии нашли в моих вопросах. Буду ли платить, пока не решила, еще пооспариваем», — сообщила РБК Светлана Прокопьева.

РБК направил запрос в Псковский городской суд Псковской области.

Ранее Прокопьева работала на радио «Эхо Москвы в Пскове». В июле 2020 года суд обвинил ее в «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК). Расследование в отношении журналистки началось после того, как в ноябре 2018 года в рамках своей авторской программы на радио она высказалась о возможных причинах самоподрыва подростка на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. Прокопьева свою вину отрицала. В итоге ее приговорили к штрафу в 500 тыс. руб.

Журналистка уехала из России в марте 2022 года, сообщает Псковская лента новостей. В июне текущего года Минюст признал Прокопьеву иноагентом. Она сочла поводом для этого «фриланс на «Радио Свобода» (признано иноагентом) и назвала меру дискриминационной.