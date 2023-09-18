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Путин поручил рассмотреть квоты на электромобили в такси и каршеринге

Путин поручил кабмину рассмотреть квоты на электромобили в такси и каршеринге
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о наделении властей регионов правом устанавливать количество электротранспорта, которое используется в такси, каршеринге и общественном транспорте.

Это следует из перечня поручений по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, который был опубликован на сайте Кремля.

Также кабмин сможет предоставить властям регионов право регулировать перевозки по запросу пассажиров, а также наделить их полномочиями по организации и контролю за перевозками.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен выступить с докладом до 1 февраля 2024 года.

Весной 2023 года правительство сообщило, что выделит 86,5 млрд руб. десяти регионам в 2023–2025 годах на развитие электротранспорта. Деньги направят в Курскую, Волгоградскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области, а также в Краснодарский, Красноярский и Пермский края.

Правительство ведет работу по комплексному реформированию городского электрического транспорта с лета 2021 года. В декабре того же года Мишустин подписал постановление, которым дал регионам право получать на это бюджетные кредиты.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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