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В Москве выявили ОПГ, незаконно отправившую за границу более €1 млн

МВД: в Москве выявили ОПГ, которая незаконно вывела за границу более €1 млн
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотрудники МВД и представители Шереметьевской таможни задержали в Москве группу лиц, подозреваемых в незаконном выводе средств за пределы России. По предварительным данным, злоумышленники вывели за рубеж более €1 млн, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ведомстве полагают, что злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, «подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления».

«Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше €1 млн», — сообщила Волк.

Против участников группировки завели уголовное дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Полицейские вместе с таможенниками провели по этому делу 13 обысков, в ходе которых были получены доказательства, сказано в сообщении. Всем фигурантам предъявили обвинения. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В начале сентября суд приговорил члена совета директоров автодилера «Рольф» Анатолия Кайро к восьми с половиной годам колонии общего режима по той же статье. Кайро признали виновным в выводе за рубеж 4 млрд руб. Кроме него по делу проходили основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и глава кипрской компании Panabel Ltd, гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все они арестованы заочно, так как находятся не в России.

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Следствие пришло к выводу, что Петров в 2014 году вывел 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему фирмы Panabel Ltd (контролировала «Рольф Эстейт») под видом покупки акций последней. По версии следствия, сделка была фиктивной, поскольку реальная цена акций не превышала 200 млн руб. Фигуранты дела и представители компании настаивали, что оценку стоимости «Рольф Эстейта» проводили независимые аудиторы.

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