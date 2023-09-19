HeadHunter: за два года выросло число соискателей, уверенных, что их не уволят

Число россиян, уверенных, что их не уволят, достигло рекорда с 2021 года

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Число россиян, которые уверены, что их не уволят с нынешнего места работы, побило рекорд впервые с 2021 года, следует из опроса службы исследований HeadHunter. Результаты исследования есть у РБК.

В 2021 году в отсутствии угрозы увольнения были уверены 39% респондентов, результаты опроса за третий квартал 2023 года продемонстрировали, что этот показатель достиг отметки 41%.

В отношении поиска работы по своей специальности в этом периоде наиболее оптимистично настроены работники сферы торговли и рабочий персонал. По данным hh.ru, за год число вакансий для первых выросло на 52%, для вторых — на 62%. Сотрудники сферы обслуживания также больше других соискателей уверены, что найдут работу в течение трех месяцев.

Иначе на поиск работы по специальности смотрят работники сферы искусства и медиа, а также IT — они считают поиск нового места работы в своей области сложной задачей.

На фоне роста уверенности сотрудников в сохранении своего места работы россияне стали меньше интересоваться предложениями о трудоустройстве: в первом полугодии 2023 года интерес соискателей к поиску работы в интернете снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в Северо-Кавказском регионе поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности.

Для оценки настроения работников на рынке труда в hh.ru разработали «индекс самочувствия» соискателей. Он включает пять критериев:

наличие угрозы увольнения;

сложность поиска работы;

критичность поиска работы;

готовность снизить зарплатные амбиции;

шансы в поиске работы в ближайшее время.

Опрос проводился с 26 июля по 31 августа 2023 года. В нем приняли участие 10 тыс. российских соискателей.

В июле 2023 года почти половина участников опроса SuperJob, работающих на удаленке, заявили, что предпочтут увольнение возвращению в офис.

Отвечая на вопрос о том, каковы будут действия в случае, если работодатель решит отменить удаленный режим работы, 40% опрошенных заявили, что скорее уволятся, еще 37% выразили готовность отказаться от удаленки, оставшиеся 23% затруднились ответить. Среди тех, кто предпочел бы уволиться, — 31% мужчин и 53% женщин. Из тех, кто предпочел бы подчиниться, — 39% мужчин и 36% женщин.