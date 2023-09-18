Минобороны сообщило о военных учениях по защите Северного морского пути

Российский Тихоокеанский флот проводит учения «Финвал-2023» по защите Северного морского пути, сообщило Минобороны России.

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Маневры проходят в водах Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Всего в учениях принимают участие около 10 тыс. служащих и более 50 единиц военной техники, сообщило ведомство. В ходе маневров прошли ракетные и артиллерийские стрельбы, военные отработали воздушную, лодочную и десантную защиту, а также провели марш по арктическому бездорожью.

«Первым эпизодом учения стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря», — говорится в сообщении.

Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг», атомного подводного крейсера «Томск» и берегового ракетного комплекса «Бастион» отработали нанесение ракетного удара. В ведомстве подчеркнули, что все ракеты успешно поразили цели.

В Минобороны подчеркнули, что учения «носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России».

Предыдущие учения в Арктике прошли в августе 2023 года. Тогда Северный флот отработал возможные районы и условия применения сил в регионе, в том числе для блокировки и уничтожения диверсионных отрядов.

США неоднократно называли Арктику вероятным центром конфликта с Россией, Кремль обвинения опровергал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Арктика — это «зона по обеспечению безопасности России».