Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы

Николай Добронравов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал в Telegram его смерть невосполнимой утратой и выразил соболезнования его вдове Александре Пахмутовой.

«Произведения на стихи Николая Добронравова проникнуты необыкновенным лиризмом и романтикой: «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», прощальная песня Олимпиады-80 «До свиданья, Москва» и сотни других — любимы многими поколениями, всегда придавали сил, помогали в печали и в радости», — написал мэр столицы.

О смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября 2023 года. Ему было 94 года.

В конце 2020 года поэт и его супруга попали в больницу, у них нашли коронавирус. Их выписали в январе 2021 года.

Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде, он окончил МАХТ им. Горькова. В числе известных песен, которые он написал, «И вновь продолжается бой», «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья».