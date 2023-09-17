«На трибунах становится тише». Главные песни на стихи Добронравова

Video

Поэт-песенник Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет, оставив за собой огромное творческое наследие. Песни, написанные Добронравовым в тандеме с его женой композитором Александрой Пахмутовой, знала вся страна.

На видео — фрагменты из композиций «И вновь продолжается бой», «На трибунах становится тише», «Как молоды мы были», «Трус не играет в хоккей», «Богатырская наша сила», «Орлята учатся летать», «Беловежская пуща».