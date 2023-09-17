 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
WSJ назвала «следующего врага» на поле боя для Украины Политика, 12:58
Четверо человек отравились парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде Общество, 12:50
Роман Костомаров почеканил футбольный мяч на протезах. Видео Спорт, 12:44
Белгородское село Козинка попало под обстрел Политика, 12:44
Рудковская посоветовала Валиевой похудеть Спорт, 12:22
В пятом за день регионе нейтрализовали беспилотник Политика, 12:14
Как составить план, чтобы не бросить начатое на полпути: 6 шагов Pro, 12:14
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:10
Власти Истры сообщили детали о сбитом ночью беспилотнике Политика, 12:05
Камчатка отказалась от инвестиций на ₽15 млрд ради статуса вулканов Общество, 12:00
«На трибунах становится тише». Главные песни на стихи Добронравова Общество, 11:56
Как Microsoft, Lego и Adobe побуждают сотрудников рассказывать о компании Pro, 11:31
Ким Чен Ын завершил шестидневный визит в Россию Политика, 11:31
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 11:25
Общество ,  
0 

«На трибунах становится тише». Главные песни на стихи Добронравова

Опубликовано видео с популярными песнями на стихи Николая Добронравова

«На трибунах становится тише». Главные песни на стихи Добронравова
Video

Поэт-песенник Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет, оставив за собой огромное творческое наследие. Песни, написанные Добронравовым в тандеме с его женой композитором Александрой Пахмутовой, знала вся страна.

На видео — фрагменты из композиций «И вновь продолжается бой», «На трибунах становится тише», «Как молоды мы были», «Трус не играет в хоккей», «Богатырская наша сила», «Орлята учатся летать», «Беловежская пуща».

Теги
Николай Добронравов видео песни