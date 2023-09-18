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В багаже у кубинки таможенники нашли сигары на ₽820 тыс.

Таможенники в Шереметьево нашли у пассажирки с сигары на ₽820 тыс.
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники в Шереметьево обнаружили в багаже пассажирки с Кубы 150 сигар и 800 сигарет на общую сумму 820 тыс. руб. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

В багаже 57-летней кубинки, прибывшей из Варадеро, нашли 100 сигар Cohiba, 50 сигар Hoyo de Monterrey и 40 пачек сигарет H.Upmann. По версии ФТС, женщина пыталась нелегально ввезти товар в Россию. По российским законам, физическому лицу разрешено ввозить не более 50 сигар или 200 сигарет.

В отношении кубинки собираются возбудить уголовное дело, добавили в ФТС. За контрабанду ей может грозить штраф до 1 млн руб. или до пяти лет лишения свободы.

В середине августа таможенники в аэропорту Минеральных Вод изъяли у пассажирки, прилетевшей из Стамбула, 500 незадекларированных украшений. В ее сумке нашли кольца, браслеты, серьги и подвески весом более 2 кг. Украшения были копиями изделий марок Tiffany & Co., Bvlgari, Cartier и Chanel.

Женщина пояснила, что серебро привезла в подарок родственникам и подруге, а общая стоимость ювелирных изделий, по ее мнению, не превышает 100 тыс. руб. Таможенники отправили украшения на экспертизу, которая должна установить подлинность и реальную стоимость изделий.

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