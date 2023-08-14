В Минводах таможенники изъяли у женщины 500 копий украшений Tiffany & Co и Bvlgari

Таможенники изъяли у женщины 500 украшений под Tiffany & Co и Bvlgari

В аэропорту Минеральных Вод у пассажирки изъяли 500 незадекларированных украшений. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Украшения были у пассажирки, которая прилетела из Стамбула. Во время сканирования багажа в ее кожаной сумке нашли кольца, браслеты, серьги и подвески весом более 2 кг. Украшения были копиями изделий марок Tiffany & Co, Bvlgari, Cartier и Chanel.

«Женщина пояснила, что серебро привезла в подарок родственникам и подруге, а общая стоимость ювелирных изделий, по ее мнению, не превышает 100 тыс. руб.», — сообщили в таможне.

Таможенники изъяли украшения и отправили на экспертизу, которая должна установить подлинность и реальную стоимость изделий.

Неделю назад в московском аэропорту Внуково задержали пассажира, который пытался вывезти украшения. 32-летний гражданин Армении вылетал в Турцию, при нем нашли двухкилограммовую золотую цепь. Пассажир заверил, что купил украшение за 50 тыс. руб. Экспертиза, которую провели таможенники, установила, что цепь состоит из золота 999-й пробы и стоит 9 млн руб.