branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
На верфи в Стамбуле произошел взрыв Общество, 13:37
Акции «Белуга Групп» выросли на фоне решения по промежуточным дивидендам Инвестиции, 13:36
Лукашенко предложил помочь работе Рогозина на общие идеи Москвы и Минска Политика, 13:28
Рядом с Белгородом сбили две воздушные цели Политика, 13:23
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Штаб-квартиру «Сибура» в Москве эвакуировали из-за письма о минировании Общество, 13:20
Собянин сообщил о завершении монтажа эстакады МСД в районе Андроновки Город, 13:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, чтобы спастись от педофила Общество, 13:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:15
Эксперты IIF предсказали рост нефтяных дисконтов из-за угроз Украины Бизнес, 13:15
Компания PayPal запустит «криптовалютный хаб» Крипто, 13:11
Синдицированный кредит: нюансы сделки и как их правильно оформить Pro, 13:07
Курс евро превысил ₽111 впервые с марта 2022 года Инвестиции, 13:06
В ВСУ объяснили, почему дронам удается долетать до Киева Политика, 12:59
Общество ,  
0 

Таможенники изъяли у женщины 500 украшений под Tiffany & Co и Bvlgari

В Минводах таможенники изъяли у женщины 500 копий украшений Tiffany & Co и Bvlgari

Фото:customs_rf / Telegram Фото:customs_rf / Telegram

В аэропорту Минеральных Вод у пассажирки изъяли 500 незадекларированных украшений. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Украшения были у пассажирки, которая прилетела из Стамбула. Во время сканирования багажа в ее кожаной сумке нашли кольца, браслеты, серьги и подвески весом более 2 кг. Украшения были копиями изделий марок Tiffany & Co, Bvlgari, Cartier и Chanel.

«Женщина пояснила, что серебро привезла в подарок родственникам и подруге, а общая стоимость ювелирных изделий, по ее мнению, не превышает 100 тыс. руб.», — сообщили в таможне.

Таможенники изъяли украшения и отправили на экспертизу, которая должна установить подлинность и реальную стоимость изделий.

Неделю назад в московском аэропорту Внуково задержали пассажира, который пытался вывезти украшения. 32-летний гражданин Армении вылетал в Турцию, при нем нашли двухкилограммовую золотую цепь. Пассажир заверил, что купил украшение за 50 тыс. руб. Экспертиза, которую провели таможенники, установила, что цепь состоит из золота 999-й пробы и стоит 9 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Китай против США: кто выиграет борьбу за мировое господство в сфере ИИ
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио
Теги
Tiffany & Co Bvlgari Chanel Cartier украшения таможня Минеральные Воды
Материалы по теме
Во Внуково таможенники задержали мужчину с золотой цепью в 2 килограмма
Общество
Таможенники остановили на границе с Казахстаном фуру с поддельными Lego
Бизнес
Таможня Германии раскрыла основания для ареста личных автомобилей россиян
Политика