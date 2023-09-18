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Посадка самолета в поле ,  
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«Уральские авиалинии» возместят аграриям ущерб полю от посадки самолета

«Уральские авиалинии» возместят аграриям ущерб от севшего в поле самолета
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Посадка самолета в поле
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует возместить аграриям ущерб, нанесенный из-за аварийной посадки пассажирского самолета в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил глава района Олег Конюк на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам Конюка, все вопросы по ликвидации последствий экстренной посадки самолета решены.

«Проблем никаких нет, сельхозтоваропроизводитель сейчас считает ущерб. Представители «Уральских авиалиний» выходили на меня и на руководителя хозяйства — они готовы возместить ущерб. Сегодня на самолете работает комиссия для принятия дальнейших решений, что дальше с ним делать», — сказал он.

Как пишет NGS, поле принадлежит колхозу имени Ленина.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Новосибирской области утром 12 сентября. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто не пострадал, самолет повреждений не получил.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной экстренной посадки стал отказ одной из трех гидравлических систем. При такой неисправности пробег самолета при посадке может увеличиваться.

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Пилот Airbus A320 решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске, поскольку там взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске, объяснял Скуратов. «К сожалению, очень сильный ветер, низкий эшелон, выпущенные стойки шасси увеличили расход топлива и командир осознал, что, возможно, топлива будет недостаточно для захода на посадку в Новосибирске. Он принял решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха, на поле, что и успешно сделал», — заявлял глава авиакомпании.

По факту посадки самолета в поле следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). Росавиация создала специальную комиссию для расследования обстоятельств инцидента.

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