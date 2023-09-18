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При обстреле Тёткино в Курской области в снаряд попал в жилой дом

Губернатор Старовойт: при обстреле Тёткино в Курской снаряд попал в жилой дом
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попал приграничный поселок Тёткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, снаряд попал в жилой дом, ранения получила местная жительница.

«В результате очередного обстрела поселка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ», — написал глава региона.

Старовойт заверил, что при необходимости ее переведут в областную больницу.

После взрыва дом, в который попал снаряд, загорелся, его тушением занялись пожарные.

Тёткино находится в непосредственной близости к границе с Украиной, власти регулярно сообщают об обстрелах этого поселка.

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14 сентября при очередном обстреле поселка погиб водитель погрузчика.

«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — написал тогда Старовойт.

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Роман Старовойт Курская область обстрел
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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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