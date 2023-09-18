Губернатор Старовойт: при обстреле Тёткино в Курской снаряд попал в жилой дом

При обстреле Тёткино в Курской области в снаряд попал в жилой дом

Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попал приграничный поселок Тёткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, снаряд попал в жилой дом, ранения получила местная жительница.

«В результате очередного обстрела поселка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ», — написал глава региона.

Старовойт заверил, что при необходимости ее переведут в областную больницу.

После взрыва дом, в который попал снаряд, загорелся, его тушением занялись пожарные.

Тёткино находится в непосредственной близости к границе с Украиной, власти регулярно сообщают об обстрелах этого поселка.

14 сентября при очередном обстреле поселка погиб водитель погрузчика.



«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — написал тогда Старовойт.