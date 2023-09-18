При обстреле Тёткино в Курской области в снаряд попал в жилой дом
Под обстрел со стороны Украины попал приграничный поселок Тёткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, снаряд попал в жилой дом, ранения получила местная жительница.
«В результате очередного обстрела поселка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ», — написал глава региона.
Старовойт заверил, что при необходимости ее переведут в областную больницу.
После взрыва дом, в который попал снаряд, загорелся, его тушением занялись пожарные.
Тёткино находится в непосредственной близости к границе с Украиной, власти регулярно сообщают об обстрелах этого поселка.
14 сентября при очередном обстреле поселка погиб водитель погрузчика.
«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — написал тогда Старовойт.
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