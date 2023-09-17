Кандидат в президенты США назвал Китай главной угрозой

Рамасвами: главная угроза для США — Китай, а не СССР

Главная угроза для США — это Китай, заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью Fox News.

«Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай <...> Нам нужно направить наше внимание туда, а не на СССР, которого больше не существует», — сказал он.

До этого Рамасвами говорил, что «китайско-российский союз» является «угрозой номер один» для США. «Продолжая вооружать Украину, мы толкаем Россию в руки Китая», — указывал он.

Кандидат в президенты в августе также заявлял о готовности к уступкам России по вопросам конфликта на Украине. Так, по его словам, он готов признать за Россией присоединенные территории Украины и блокировать вступление Украины в НАТО. Он также пообещал отменить санкции и вернуть Россию на мировой рынок.

Согласно опросу Fox News, Рамасвами готовы поддержать 11% избирателей на республиканских праймериз. Его опережают губернатор Флориды Рон Десантис и экс-президент США Дональд Трамп, которых готовы поддержать 13% и 60% избирателей соответственно.