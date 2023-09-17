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В Конго опровергли сообщения о государственном перевороте

Пресс-секретарь правительства Конго опроверг сообщения о госперевороте
Браззавиль,&nbsp;Республика Конго
Браззавиль, Республика Конго (Фото: Wang Teng / XinHua / Global Look Press)

Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте, написал он в соцсети «X» (бывш. Twitter).

Ранее в «X» появились сообщения о государственном перевороте в Конго. Несколько малоизвестных акаунтов сообщили, что военные взяли под контроль ключевые объекты страны, пока президент Дени Сассу-Нгессо находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

«Правительство отрицает эти фейковые новости», — написал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что в стране царит спокойствие.

Республика Конго на северо-востоке граничит с ЦАР, где остаются бойцы ЧВК «Вагнер», на юго-востоке с Демократической Республикой Конго, на юге с ангольским эксклавом Кабинда, на северо-западе — с Габоном. В последнем в конце августа произошел военный переворот. Тогда военные по телевидению объявили об отмене результатов выборов президента и роспуске государственных институтов. На выборах победил президент Али Бонго Ондимба, чья семья находится у власти более 50 лет.

В июле военный переворот произошел в Нигере. Группа военных из президентской гвардии захватила президента страны Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Свои действия он объяснил желанием бороться с коррупцией.

Ранее госперевороты произошли в других бывших французских колониях — Мали и Буркина-Фасо.

В Конго опровергли сообщения о государственном перевороте
В Конго опровергли сообщения о государственном перевороте

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Теги
Конго государственный переворот опровержение
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