Трамп заявил, что не переживает из-за риска попасть в тюрьму

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме, несмотря на многочисленные обвинения. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Трампа спросили, переживает ли он из-за перспективы оказаться за решеткой. «Я даже не думаю об этом. <...> Потому что верю, что в конце концов мы победим», — ответил он.

Против Трампа выдвинуто четыре обвинения. В начале августа он заявил, что по всем предъявленным обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Бывшего президента США обвиняют в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года и сговоре после них, который привел к штурму Капитолия в 2021 году. Также ему предъявлены обвинения в фальсификации отчетности о платеже в размере $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс и хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов.

Несмотря на обвинения, Трамп намерен участвовать в выборах, которые пройдут в Америке в 2024 году. Опросы The Wall Street Journal показывают, что бывшего президента готовы поддержать на праймериз 59% избирателей-республиканцев. Более 60% респондентов назвали обвинения, предъявленные Трампу, политически мотивированными и необоснованными.

Экс-президент отмечал, что судебные разбирательства должны произойти только после выборов.