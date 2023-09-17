В Курской области обстреляли Тёткино и Попово-Лежачи

В Курской области под обстрел попали поселок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района, заявил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

О пострадавших не сообщается.

«Всего зафиксированы шесть прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава», — написал губернатор.

Часть Тёткино обесточена из-за повреждения линии электроснабжения, добавил Старовойт. Аварийные бригады начнут восстановительные работы, когда будет безопасно.

Это вторая атака на регион за сутки. Днем Старовойт сообщал об обстреле деревни Успеновка. Пострадали три человека — двое получили легкие ранения, еще один — тяжелые.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. После начала военной операции власти региона регулярно сообщают об обстрелах.

Накануне Старовойт сообщил о двух атаках на регион. В первый раз ВСУ обстреляли село Плехово Суджанского района. Как сообщил губернатор, от осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина, также было повреждено несколько домовладений.

Позже под обстрел попала деревня Успеновка. По словам Старовойта, снаряды попали в пристройку жилого дома и детскую площадку, никто из жителей не пострадал.