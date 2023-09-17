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Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у Стамбула

У Стамбула столкнулись сухогруз New Legend и контейнеровоз Elbsun

Фото: KEGM
Фото: KEGM

В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись следовавший из России сухогруз New Legend и контейнеровоз Elbsun, пишет FleetMon, отслеживающий передвижение судов. Информацию подтвердили «РИА Новости» в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

В ведомстве уточнили, что New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию, а контейнеровоз шел под флагом Португалии.

«У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 м и контейнеровоз Elbsun длиной 141 м», — подчеркнули в ведомстве.

Проверка показала, что при столкновении никто не пострадал, ущерб окружающей среде также не нанесен.

РБК направил запрос командованию береговой охраны Турции.

В мае 2022 года два сухогруза столкнулись в районе Картал в Стамбуле на побережье Мраморного моря. По данным ведомства, один из сухогрузов потерял управление, стал дрейфовать и столкнулся с другим судном. Корабли вскоре продолжили движение, при инциденте никто не пострадал.

В апреле 2023 года пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за поломки следовавшего через него сухогруза. Судно Ilyas Konan шло под турецким флагом — оно бросило якорь после отказа двигателя.

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.

Теги
Стамбул Россия Турция
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