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В Турции два сухогруза столкнулись в Мраморном море

Два сухогруза столкнулись в районе Картал в Стамбуле, который находится на побережье Мраморного моря, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

По предварительным данным, сухогруз «Маре» потерял управление, стал дрейфовать и столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4». Причины случившегося пока неизвестны.

В Босфорском проливе восстановили движение после поломки сухогруза
Общество
Фото:Burak Kara / Getty Images

На место аварии выехала береговая охрана. Через некоторое время корабли смогли продолжить движение. При инциденте никто не пострадал.

Ранее, в середине января, в турецком проливе Босфор, который проходит через Стамбул, сломался сухогруз Brave Night. В результате движение по проливу пришлось приостановить в обоих направлениях. Судно следовало из турецкого города Текирдаг в Румынию и остановилось из-за поломки двигателя.

Теги
сухогруз Турция столкновение Мраморное море
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