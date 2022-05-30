Общество ,
0
В Турции два сухогруза столкнулись в Мраморном море
Два сухогруза столкнулись в районе Картал в Стамбуле, который находится на побережье Мраморного моря, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
По предварительным данным, сухогруз «Маре» потерял управление, стал дрейфовать и столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4». Причины случившегося пока неизвестны.
На место аварии выехала береговая охрана. Через некоторое время корабли смогли продолжить движение. При инциденте никто не пострадал.
Ранее, в середине января, в турецком проливе Босфор, который проходит через Стамбул, сломался сухогруз Brave Night. В результате движение по проливу пришлось приостановить в обоих направлениях. Судно следовало из турецкого города Текирдаг в Румынию и остановилось из-за поломки двигателя.