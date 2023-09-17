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Экс-глава украинской администрации Херсонской области покончил с собой

Экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута покончил с собой
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Военная операция на Украине
Геннадий Лагута
Геннадий Лагута (Фото: Херсонская областная военная администрация)

Бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет, сообщил нынешний глава части Херсонской области, подконтрольной Украине, Александр Прокудин в телеграм-канале.

«Преждевременно ушел из жизни бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута», — написал Прокудин.

Депутат Херсонского областного совета от партии «Европейская солидарность» Сергей Хлань написал в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), что Лагута покончил жизнь самоубийством.

Лагута занимал пост главы областной администрации с октября 2021 года по июль 2022-го. До назначения на эту должность работал в Государственной службе охраны, затем помощником-консультантом нардепа Игоря Колихаева, затем возглавил его партию «Нам здесь жить», баллотировался в Верховную Раду.

В начале марта прошлого года, спустя около недели после начала военной операции на Украине, российские военные заняли Херсон. К середине марта под контролем России оказалась вся территория Херсонской области, которая имеет сухопутную границу с Крымом.

В сентябре того же года Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. В ноябре Минобороны России объявило об отводе российских военных с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый. Российское военное руководство объяснило решение стремлением сохранить жизни солдат.

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Сейчас город Херсон находится под контролем Украины.

Теги
Херсонская область самоубийство Украина
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