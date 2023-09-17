Белый дом исправил текст речи Байдена про рабочих в США без образования

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Белый дом внес изменение в речь президента США Джо Байдена после его выступления о снижении безработицы среди афроамериканцев и латиноамериканцев. На это обратило внимание New York Post.

Во время выступления в Общественном колледже принца Джорджа в штате Мэриленд Байден произнес фразу: «Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и этому я уделял внимание всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы».

Однако позже Белый дом, опубликовав стенограмму с речью главы государства, добавил в предложение слово «и», чтобы отделить афроамериканских, латиноамериканских рабочих и ветеранов от тех, у кого нет дипломов о среднем образовании.

После изменений текст речи президента стал таким: «Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и этому я уделял внимание всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, и рабочих без дипломов о среднем образовании».

В 2022 году помощникам Байдена пришлось корректировать его заявление о российском президенте Владимире Путине, рассказывал журналист Франклин Фоэр, который написал книгу The Last Politician, посвященной первым двум годам президентства Байдена.

Во время выступления в марте 2022 года американский президент, комментируя начало военных действий на Украине, заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Однако позже помощники Байдена опубликовали заявление, отзывающее его высказывание, и уточнили, что президент США не призывал к смене власти в России.

Байден тогда возмутился из-за созданного его помощниками впечатления, «будто им пришлось подчищать за ним грязь» и «негодовал из-за того, что с ним обращались как с ребенком», писал в книге Фоэр.