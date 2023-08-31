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Axios узнал о реакции Байдена на попытки сгладить его слова о Путине

Журналист Фоер: Байден рассердился на помощников, сгладивших его слова о Путине у власти
Сюжет
Военная операция на Украине
Попытки помощников смягчить слова Байдена о том, что «Путин не может остаться у власти», разозлили американского президента, пишет автор книги книги Last Politician. Белый дом заявлял, что США не призывают к смене власти в России
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Попытка помощников президента США Джо Байдена сгладить его слова о пребывании у власти российского президенте Владимире Путине, сказанные весной 2022 года, рассердила американского лидера. Об этом The Axios рассказал Франклин Фоэр, журналист The Atlantic и бывший редактор The New Republic.

Фоэр предоставил The Axios отрывки из своей книги The Last Politician, посвященной первым двум годам президентства Байдена. 432-страничное издание поступит в продажу во вторник, 5 сентября, оно включает «захватывающие, подробные, инсайдерские» сообщения о выводе американских войск из Афганистана в августе 2021 года и реакции Белого дома на боевые действия на Украине.

Заявление Байдена, о котором идет речь, американский президент сделал во время своего выступления в Варшаве в марте 2022 года. «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал он о Путине, комментируя начало военных действий на Украине.

Как пишет Фоэр, варшавская речь американского президента «могла принести ему признание, которого он жаждал и заслуживал», однако Байден сразу осознал, что Белому дому придется разъяснить его слова. «<...> Его помощники опубликовали заявление, отзывающее его высказывание <...> Байден осознавал, что допустил ошибку, но возмутился из-за созданного помощниками впечатления, будто им пришлось подчищать за ним грязь», — говорится в книге. По утверждению автора, американский президент в разговорах с друзьями «негодовал из-за того, что с ним обращались как с ребенком».

Вскоре после выступления Байдена в Белом доме заявили, что президент США не призывал к смене власти в России. Он имел в виду, что «Путину нельзя позволять осуществлять власть над своими соседями», объяснили в американской администрации. Сам Байден позднее также отрицательно ответил на вопрос о том, призывал ли он к смене режима в России. Как заявила вице-президент США Камала Харрис, Вашингтон в этом не заинтересован; политика Соединенных Штатов направлена не на смену власти, а на то, чтобы Россия понесла «реальные издержки за счет суровых санкций», введенных в ответ на начало военных действий на Украине.

В Кремле посчитали, что Байден «является жертвой множества заблуждений». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил также, что вопрос о нахождении Путина у власти решает не американский лидер, а россияне, «голосуя за своего президента».

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