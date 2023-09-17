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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
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Военная операция на Украине

В Одесской области Украины прозвучали взрывы, передают издания «Зеркало недели» и Суспільне.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил около 3:20, что в регионе объявили воздушную тревогу. Около 6:10 он писал в телеграм-канале, что жителям области следует оставаться в укрытиях, отдельно он обращался к жителям Измаильского района, где находятся дунайские порты Украины.

В ночь на 17 сентября сирены воздушной тревоги звучали во всех областях Украины. Около 5:35 тревога была объявлена во всех областях страны, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения. «Зеркало недели» и Суспільне писали о взрывах в Херсоне.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов этой ночью тоже сообщал об ударах по городу. Как сообщало издание «Суспiльне», в Харькове прозвучали по меньшей мере четыре взрыва. Позднее Синегубов рассказал о пожаре в месте «прилета».

С осени 2022 года Минобороны России заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.

В начале сентября российская армия в Одесской области ударила дронами «по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени» Измаильского района.

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В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы

Теги
Одесская область Украина взрывы Военная операция на Украине
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