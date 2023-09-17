В зоне военной операции госнаграды получили более 60 военнослужащих ЦВО

В зоне военной операции вручили госнаграды более 60 военнослужащим ЦВО

В тыловом районе проведения российской военной операции на Украине прошла церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минобороны России.

Награды получили более 60 военнослужащих. Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени военным вручили представитель командования группировки «Центр» и командир подразделения. После церемонии прошел праздничный концерт.

8 сентября награды российским военным вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной.

Медали «Золотая Звезда» Героя России получили трое военнослужащих: