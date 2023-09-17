В зоне военной операции вручили госнаграды более 60 военнослужащим ЦВО
В зоне военной операции госнаграды получили более 60 военнослужащих ЦВО
В тыловом районе проведения российской военной операции на Украине прошла церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минобороны России.
Награды получили более 60 военнослужащих. Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени военным вручили представитель командования группировки «Центр» и командир подразделения. После церемонии прошел праздничный концерт.
8 сентября награды российским военным вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной.
Медали «Золотая Звезда» Героя России получили трое военнослужащих:
- Командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин удостоен звания Героя России за то, что бригада под его командованием совершила скрытный маневр и сумела прорвать оборону ВСУ, зайдя в тыл. Были созданы условия для окружения и разгрома противника.
- Командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев вывел боевую машину ТОС-1 из зоны поражения противником, выдал целеуказания и точным артиллерийским огнем уничтожил долговременные укрытия украинской армии.
- Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля взял на себя командование ротой после ранения командира. Он сумел вывести роту из окружения, вызвав огонь артиллерии на себя и организовав прорыв.