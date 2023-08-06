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В ДНР наградили экипаж танка, остановившего атаку колонны техники ВСУ

Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка, остановивший атаку колонны техники ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Пушилин и экипаж танка &laquo;Алёша&raquo;
Денис Пушилин и экипаж танка «Алёша» (Фото: pushilindenis / Telegram)

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил экипаж танка «Алеша», который остановил атаку колонны ВСУ из восьми единиц техники.

Он вручил по звезде Героя ДНР Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву и командиру дивизии генерал-майору Игорю Кузьменкову.

В ДНР наградили экипаж танка, остановившего атаку колонны техники ВСУ
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30 июля Пушилин опубликовал видео с запорожского направления, на котором танк останавливает атаку украинской техники, и пообещал наградить экипаж российской машины. «С учетом того что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики», — написал он.

На видео, опубликованном Пушилиным, видно, как танк и техника ВСУ постепенно сближаются, а военные наблюдают за этим через спецоборудование. Они отмечают, что там находятся восемь единиц украинской техники. Затем на поле начинается стрельба, виден дым от взрывов.

После этого наблюдавший за боем военный говорит, что три танка противника удалось вывести из строя. Удары, по его словам, были нанесены как минимум по четырем. Затем российский танк отъезжает с поля боя. «Звезда» сообщала, что танк имеет личное наименование «Алеша».

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«РИА Новости» писало, что речь идет о бое на времевском направлении. Свое название оно получило по имени времевского выступа, который расположен на стыке ДНР и Запорожской области.

1 августа министр обороны России Сергей Шойгу представил экипаж танка к госнаградам. Позже в Минобороны уточнили, что российская машина уничтожила два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять БТР MaxxPro американского производства вместе с десантом. Шойгу представил экипаж танка к присвоению звания Героев России.

В ДНР наградили экипаж танка, остановившего атаку колонны техники ВСУ
В ДНР наградили экипаж танка, остановившего атаку колонны техники ВСУ

Теги
Денис Пушилин ДНР танки награды
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