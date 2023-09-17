Госсекретарь США и генсек ООН обсудили зерновую сделку

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудили вопросы, касающиеся зерновой сделки. Об этом сообщил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

Помимо зерновой сделки, Блинкен и Гутерриш поговорили о военных действиях на Украине и ситуации в сфере безопасности в Гаити, а также обсудили вопросы, касающиеся грядущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН: поддержку американскими властями ключевых принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, обновление ООН для реагирования на вызовы XXI века и усилия, направленные на достижение Целей устойчивого развития ООН.

Блинкен также представил Гутерришу информацию о мероприятиях, которые США планируют провести в рамках сессии Генассамблеи. Они касаются «реагирования на угрозу синтетических наркотиков, использования искусственного интеллекта для достижения целей устройчивого развития и привлечения частного капитала в крупные инфраструктурные проекты».

Зерновую сделку в июле прошлого года Россия и Украина заключили по отдельности с Турцией и ООН. В рамках соглашения были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть сделки подразумевала ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта.

Сделка не раз продлевалась, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Российская сторона заявила, что вторая часть соглашений не соблюдалась, а также потребовала переподключить Россельхозбанк к SWIFT, возобновить поставки комплектующих для сельхозтехники и снять ограничения с экспорта российских удобрений.

Гутерриш 13 сентября заявил, что в ходе личных встреч в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН обсудит возобновление зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что генсек международной организации сможет убедить Россию вернуться к исполнению зерновой сделки.